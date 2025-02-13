Минюст РФ опубликовал новый законопроект о нотариате

Министерство юстиции РФ впервые представило проект нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ», который станет заменой действующему закону об основах законодательства РФ о нотариате от 1993 года. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 января 2026 года. Он направлен на модернизацию системы нотариальных услуг в стране.

В интервью ТАСС министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщил, что одной из ключевых целей законопроекта является повышение доступности и качества нотариальных услуг для граждан. Кроме того, документ нацелен на усиление государственного контроля за деятельностью нотариусов.

В рамках нового законопроекта предложение о регулировании стоимости нотариальных услуг предполагает, что именно государство будет устанавливать предельные размеры тарифов. Фактические тарифы будут определять региональные власти, что позволит учесть местные экономические реалии и обеспечить более справедливую ценовую политику в сфере нотариальных услуг.

Законопроект также предусматривает создание государственных квалификационных комиссий, которые будут контролировать процесс допуска к профессии нотариуса. В состав комиссий, предположительно, будут входить представители Минюста, нотариальной палаты и региональных властей.

Кроме того, в рамках нового закона будут введены комплексные проверки нотариусов, которые охватят не только их делопроизводство, но и всю профессиональную деятельность. Территориальные органы Минюста и прокуратуры смогут инициировать приостановление или прекращение полномочий нотариусов в случае выявления нарушений.

В законопроекте предусмотрен ряд серьезных ограничений. Так, например, кандидатам на должность нотариуса будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей. Кроме того, усилится контроль за отсутствием судимостей у претендентов. Также закон исключает норму о государственных нотариусах.

Согласно проекту, срок полномочий председателей Федеральной нотариальной палаты и региональных палат будет ограничен четырьмя годами. Кроме того, нотариусам старше 75 лет разрешено работать до 80 лет.

Законопроект также регулирует случаи замещения нотариусов, исключая длительное отсутствие нотариуса (более 60 дней) как основание для замещения. Новые основания для приостановки статуса нотариуса будут дополнены случаями привлечения к уголовной ответственности, а также будут четко прописаны положения о лишении статуса.

Минюст России обосновывает необходимость усиления государственного контроля теми фактами, которые были выявлены в 2021-2022 годах, включая наличие судимости более чем у 180 нотариусов и случаи наличия иностранного гражданства среди них.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ намерено ликвидировать фонд помощи трансгендерам в России.