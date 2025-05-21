Минюст США начал расследование против экс-губернатора Нью-Йорка по делу о COVID
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка Куомо
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Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Расследование связано с обвинениями в предоставлении ложных показаний и информации о действиях его администрации во пандемии COVID-19.
В частности, конгрессмены и правительственные инспекторы выразили озабоченность тем, что Куомо мог искажать факты или недостоверно информировать федеральные органы о мерах по борьбе с коронавирусом, включая реальную численность смертей и принятые по вакцинации меры.
Адвокат Куомо опроверг все обвинения, заявив, что он предоставлял своевременную и достоверную информацию американским властям и конгрессу. Он также добавил, что его клиент готов сотрудничать со следственными органами, а также предоставить всю необходимую документацию для проверки.
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