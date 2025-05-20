В США заметили исчезновение Маска из инфополя

В последние месяцы наблюдается отсутствие американского бизнесмена, основателя компании Space X и главы Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в информационном и политическом поле США. Об этом пишет Politico на основе проведенных публикаций с его именем.

Как отмечает издание, Маск практически не упоминается в публикациях, связанных с президентом США Дональдом Трампом и другими ключевыми политиками. В частности, известно, что члены Конгресса Соединенных Штатов исключили Маска из своих бюллетеней и информационных рассылок.

Как отмечает Politico, Трамп в своей соцсети Truth Social в феврале-марте упоминал Маска в среднем четыре раза в неделю. Сейчас же, исходя из проведенного анализа, последнее сообщение, в котором фигурирует имя главы DOGE, было опубликовано в начале апреля.

Некоторые аналитики связывают такое исчезновение из инфополя США с желанием Маска дистанцироваться от политики и сосредоточиться на бизнесе и космических проектах.

Другие эксперты считают, что снижение публичного присутствия Маска может быть стратегическим шагом, направленным на получение преимуществ для Республиканской партии, поскольку некоторые критики считают его «политически токсичным».

Несмотря на это, Трамп ранее заявлял, что Маск может оставаться в администрации США столько, сколько захочет.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации на Украине восемь станций Starlink, подаренных ВСУ Илоном Маском.