Минюст США обвинил компанию из Вирджинии в незаконной передаче технологий в Россию

Руководители Eleview International Олег Наяндин и Виталий Борисенко предстали перед судом Восточного округа Вирджинии за сговор с целью нарушения американского законодательства по экспортному контролю, сообщило Министерство юстиции США.

По версии обвинения, они якобы организовали три схемы, позволяющие обойти экспортные ограничения, установленные для России.

«Отдел национальной безопасности намерен привлечь к ответственности лиц и компании, которые нарушают законы и ставят финансовую выгоду выше нашей коллективной безопасности», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен.

Согласно данным министерства, с марта 2022 года по июнь 2023 года Eleview International, занимающаяся консолидацией и экспортом грузов, под руководством Наяндина и с участием Борисенко незаконно отправляла товары и технологии из США в Россию через Турцию, Финляндию и Казахстан.

Также сообщалось, что они управляли веб-платформой, на которой россияне могли заказывать американские товары непосредственно у розничных продавцов, которые затем отправляли свою продукцию на склад Eleview в Шантильи, штат Вирджиния.

Ранее россиянин Артур Петров был задержан кипрскими правоохранителями по запросу США за незаконный экспорт микроэлектроники и новейших технологий для российских производителей оборонного комплекса.