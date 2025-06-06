Миннуллин ушел с поста министра здравоохранения Татарстана
Миннуллин покинул пост главы Министерства здравоохранения Татарстана
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Марсель Миннуллин оставил должность министра здравоохранения Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщило РБК. В нем уточняется, что Миннуллин покинул пост главы ведомства по собственному желанию.
Миннуллин начал исполнять обязанности министра здравоохранения республики в январе 2023 года. Его предшественником был Марат Садыков, который в том же месяце умер на 54-м году жизни.
Карьера Миннуллина началась в Казани, где он получил образование на лечебном факультете Казанского медицинского института, а затем посвятил свою жизнь хирургии.
Профессиональный путь Миннуллина основан более чем на 20 годах работы в медицине. Он занимал должность первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) и активно участвовал в развитии системы здравоохранения региона.
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что экс-министр транспорта Евгений Дитрих покинет пост главы ГТЛК.