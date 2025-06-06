Миннуллин ушел с поста министра здравоохранения Татарстана

Марсель Миннуллин оставил должность министра здравоохранения Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщило РБК. В нем уточняется, что Миннуллин покинул пост главы ведомства по собственному желанию.

Миннуллин начал исполнять обязанности министра здравоохранения республики в январе 2023 года. Его предшественником был Марат Садыков, который в том же месяце умер на 54-м году жизни.

Карьера Миннуллина началась в Казани, где он получил образование на лечебном факультете Казанского медицинского института, а затем посвятил свою жизнь хирургии.

Профессиональный путь Миннуллина основан более чем на 20 годах работы в медицине. Он занимал должность первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) и активно участвовал в развитии системы здравоохранения региона.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что экс-министр транспорта Евгений Дитрих покинет пост главы ГТЛК.