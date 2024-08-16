Минобороны Белоруссии: высока вероятность провокаций ВСУ на территории страны
Фото: [Минобороны Белоруссии]
В Минобороны Белоруссии заявили, что разведка со стороны Украины ведется непрерывно, возможны провокации ВСУ на территории страны, сообщил ТАСС.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в связи с присутствием украинских формирований на приграничных территориях не исключено проведение провокаций в стране, в том числе с участием белорусских националистических формирований.
Глава военного ведомства отметил, что разведка ВСУ ведется непрерывно, в том числе с помощью БПЛА, возможна организация резонансных акций.
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что днем ранее на территории страны были уничтожены беспилотники, летевшие с Украины в сторону России.
Ранее стало известно о скорой отправке США нового пакета военной помощи Украине.