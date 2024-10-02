Минобороны: до 60 командиров ВСУ уничтожено ударом «Искандера» по Херсонской области

Российские военные нанесли удар из оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер» по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ, расположенной на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен по зданию в поселке Великая Александровка. Именно там проходило совещание, в котором принимали участие украинские офицеры.

По данным ведомства, российские бойцы в общей сложности уничтожили до 60 человек руководящего состава, а также три микроавтобуса и 12 машин.

Ранее сообщалось о том, что англоязычная группа наемников ВСУ попала под Кременной в засаду.