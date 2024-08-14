На Министерство обороны Германии обрушился вал критики, который вызвало решение руководства военного ведомства внести в список для почитания офицеров вермахта. Некоторые из них когда-то состояли в нацистской партии, а также в СС, то есть в признанных преступными организациях. Об этом сообщил Арне Коллац, представитель данного ведомства. Его слова привело РИА Новости.

Ранее военное ведомство Германии собиралось расширить список «Указ по традиции», внеся в него еще ряд личностей для почитания в Бундесвере. В частности, туда должны были быть внесены офицеры вермахта, породившие ряд традиций в стране, а также якобы добившиеся заметных успехов после Второй мировой войны. Сразу после этого вспыхнул скандал, поскольку многие из этих ветеранов во время войны и на ее протяжении состояли в НСДАП, а также в СС. После этого немецкие военные были вынуждены отказаться от своей идеи.

«Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны», — указал Коллац.

Он добавил, что такое расширение списка могло поставить под сомнение тот принцип, что Бундесвер выступает за демократию, а также за правовое государство.

Ранее бывший глава МИД Австрии Кнайль заявила, что немецкие власти совершенно не понимают менталитет российских людей. Те крайне негативно относятся к любой немецкой военной технике на своей земле, поскольку у них жива память о войне.