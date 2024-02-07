Минобороны Германии заявило о критических возможностях отправки помощи Украине

Представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что страна достигла критического положения в вопросе выделения помощи Украине. Об этом он заявил на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, конечно, можем заключить дополнительные соглашения <...>, но мы находимся на пределе того, что осуществимо на сегодняшний день и сейчас», — сказал Коллатц.

Он также подчеркнул, что приоритетным решением для немецкой стороны является поставка Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Коллатц также признал, что потребности Украины в боеприпасах велики, поэтому у промышленности Германии есть все гарантии того, что ее товар будет принят.

С 2022 года Германия выделила на нужды Украины в общей сложности больше 27 миллиардов евро. Берлин направлял средства на решение вопросов гуманитарного, финансового и военного характера. В 2024 году объем денежной помощи Киеву со стороны ФРГ составил более 7 миллиардов евро.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны предоставить Украине еще больше помощи. Он заявил, что Берлин не сможет справляться с этим в одиночку.

Ранее мы также сообщали, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявила об отсутствии возможности обеспечить экономический рост страны.