Минобороны Израиля: операция в Газе рассчитана еще минимум на два месяца

Израиль после объявления гуманитарной паузы не намерен спускать на тормозах военную операцию или как-то замедлять ход боевых действий во отношении палестинского движения сопротивления ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что связанная с освобождением заложников в Газе гумпауза будет короткой, а военные действия займут еще минимум несколько месяцев.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», — передает слова Йоава Галанта израильский портал Ynet.

Ранее стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительных договоренностей об освобождении 150 палестинских заключенных в обмен 50 израильских пленных.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».