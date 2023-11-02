Минобороны Израиля сообщило о масштабах военной помощи, полученной с 7 октября

Министерство обороны Израиля сообщило о количестве военной помощи, полученной с начала обострения конфликта с Палестиной.

По данным ведомства, на территорию Израиля с 7 октября прибыло 100 грузовых самолетов и пять кораблей с более 3000 тонн военной техники и оружия, а также средств защиты и медицинского оборудования.

Отмечается также, что Минобороны Израиля закупило оборудования на сумму около 10 млрд шекелей (2,5 млрд долларов) у израильских компаний.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила по израильской территории около пяти тысяч ракет. Боевики данного движения также ворвались в южную часть Израиля во время проведения у границы с сектором Газа фестиваля электронной музыки. Оттуда, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в плен были взяты от 222 до 250 заложников. Среди них также есть иностранцы.

Ранее мы сообщали, что Бахрейн принял решение отослать израильского посла из страны, а также прекратить с Израилем экономическое сотрудничество.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».