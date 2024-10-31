США и Южная Корея организуют военные учения в ответ на запуск ракеты Северной Кореи

Обе страны проведут военные учения после запуска межконтинентальной ракеты из КНДР. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на иностранное агентство.

Запуск ракеты состоялся 31 октября и был подтвержден самим лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ответ на это американские и южнокорейские военные решились провести совместные учения, которые будут включать в себя стратегические средства США.

Следует отметить, что ракета, по предварительным данным, была запущена по навесной траектории. Она упала вблизи японского острова Окусири, не затронув исключительную экономическую зону Японии. Отмечалось, что ракета способна достичь территории Соединенных Штатов

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о значимости данного события, подчеркнув, что этот пуск обновил рекорд мощности стратегических вооружений страны, о чем также пишет ТАСС.

Ким Чен Ын охарактеризовал запуск как законное военное действие, призванное защитить безопасность государства. Между тем, КНДР настроена на дальнейшее укрепление своих ядерных сил.

Пуск состоялся в 07:10 по местному времени в районе Пхеньяна, направившись в сторону Японского моря. В столице Южной Кореи уже давно предполагали появления новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе,

Ранее Ким Чен Ын назвал запуск межконтинентальной ракеты «ответом врагам».