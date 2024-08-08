Минобороны: над Крымом уничтожили беспилотник ВСУ

Российские установки противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА в небе над Крымом. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Министерство обороны России.

По официальным данным, российские ПВО смогли предотвратить атаку украинского беспилотного летающего аппарата самолетного типа в небе над Республикой Крым в 16:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Forbes назвал безумием атаку ВСУ на Курскую область. По мнению экспертов издания, эти боевые действия являются попыткой отвлечь мир от неудач украинской армии. Аналитики считают, что Украина просто теряет войска, полезные на других участках фронта. По данным Минобороны, противник за сутки потерял на курском направлении до 400 человек и 32 единицы бронетехники.