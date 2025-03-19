Минобороны обвинило Украину в преднамеренной атаке на энергетический объект

Минобороны РФ обвинило Украину в целенаправленном нападении на энергетический объект через несколько часов после заявления Путина о временном прекращении атак.

Согласно заявлению ведомства, три украинских беспилотника нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края, используемому для перевалки нефти для КТК.

В Минобороны России считают, что атаки Киева на энергетические объекты в России — это спланированная провокация, направленная на срыв мирных инициатив, предложенных президентом США.

По данным Минобороны, после переговоров между Путиным и Трампом российским военным был отдан приказ о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Утверждается, что в момент атаки в воздухе находились семь российских дронов, направлявшихся к украинским энергообъектам в Николаевской области, связанным с военно-промышленным комплексом. Российским силам ПВО было приказано нейтрализовать дроны, в результате чего шесть были сбиты системой «Панцирь», а один — истребителем ВКС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на нефтехранилище в станице Кавказской увеличилась до 1700 кв. м.