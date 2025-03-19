Площадь пожара на нефтехранилище в станице Кавказской увеличилась до 1700 кв. м

Согласно информации, предоставленной оперативным штабом Краснодарского края, пожар, вспыхнувший на нефтебазе близ станицы Кавказской, разросся до 1700 кв. м, передает РИА Новости.

Недавно оперативный штаб Кубани сообщил о пресечении атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных киевским режимом.

В результате падения обломков дронов возник пожар на нефтехранилище, расположенном вблизи станицы. Был поврежден участок трубопровода, соединяющего резервуары. Изначальная площадь возгорания составляла 20 кв. м. Деятельность предприятия временно приостановлена.

Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 кв. м. Ночью произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри защитного обвалования вокруг резервуара. Специалисты МЧС контролируют ситуацию.

Подчеркивается, что никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 179 человек и 54 единицы специализированной техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ бомбят нефтебазу в Туапсе. После падения беспилотника начался пожар.