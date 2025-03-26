Российское Министерство обороны сообщило , что, вопреки публичному заявлению Зеленского о соблюдении российско-американских соглашений, достигнутых в Эр-Рияде 24 марта, касающихся прекращения атак на гражданские энергетические объекты, Киев продолжил наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ.

В ночь на 26 марта возле крымского побережья, в районе мыса Тарханкут, силы ПВО сбили два украинских беспилотника, нацеленных на наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища.

Также около 04:45 утра 26 марта в Брянской области в результате удара украинского БПЛА по объекту «Брянскэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, оставив без электричества жителей Комаричского района.

Днем 25 марта в Курской области атака украинского беспилотника на энергообъект «Курскэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») вызвала каскадное отключение подстанций, оставив без электроснабжения более 4000 потребителей Хомутовского района.

Эти действия указывают на то, что киевские власти, продолжая наносить ущерб гражданской энергетической инфраструктуре России, фактически саботируют российско-американские договоренности, направленные на поэтапное урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский признался в отсутствии возможности финансировать ВСУ.