Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

Министерство обороны РФ предложило вернуть пилотки офицерам Военно-морского флота России (ВМФ), сообщил РБК со ссылкой на представителя ведомства в вещевом управлении департамента ресурсного обеспечения.

В проекте указа, подготовленного министерством, отмечается, что изменения могут внести в указ президент РФ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия». Изменения касаются формы офицеров флота.

Оборонное ведомство также предложило выдавать адмиралам парадно-выходные тужурки черного цвета, на которых предусмотрено пятипроцентное золочение на воротнике.

Кроме того, возобновляется выдача пилоток для офицеров, мичманов и прапорщиков. Она была прекращена в 2022 году согласно распоряжению «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время».

ВМФ России отвечает за защиту морских границ государства, проводит операции на море и в прибрежной зоне, а также поддерживает сухопутные войска.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан России на военную службу.