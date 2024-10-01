Глава российского Минобороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан России на военную службу в октябре-декабре 2024 года. А также об увольнении в запас тех, кто ее проходит в настоящее время.

Как сообщили в Минобороны России, документ подписан Белоусовым во исполнение опубликованного минувшим днем в понедельник, 30 сентября, соответствующего указа президента Владимира Путина.

В приказе главы Минобороны отдельно уточняется, что в России срок службы по призыву останется неизменным — 12 месяцев. На это ранее указал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях», — приводится в приказе главы Минобороны.

Напомним, президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, подписал указ об осеннем призыве на военную службу, который начнется с 1 октября и продлится до конца 2024 года.