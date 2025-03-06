Минобороны РФ намерено взыскать с НПО «Алмаз» более 110 млн руб.

Министерство обороны РФ зарегистрировало иск к ПАО «Научно-производственное объединение "Алмаз"» в Арбитражном суде Москвы на общую сумму 110,77 млн руб. Об этом говорится в открытой картотеке суда. Подробности иска остаются неизвестными.

НПО «Алмаз» является ключевым игроком на рынке оборонной промышленности России и входит в состав концерна «Алмаз-Антей». Это системообразующее предприятие специализируется на разработке и производстве зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Известно, что предприятие поставляет ВС РФ современные ЗРК серии «С», включая С-300 «Фаворит», С-350, а также С-400 «Триумф» и новейший С-500 «Прометей». Эти системы играют важную роль в поддержании противовоздушной обороны России и защиты ее воздушного пространства.

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