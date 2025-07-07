Минобороны РФ потребовало взыскать более 1 млрд руб. с АО «Электроавтоматика»

Министерство обороны РФ подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против АО «Электроавтоматика» на сумму свыше 1 млрд руб., сообщил ТАСС.

По предварительным данным, иск связан с нарушениями в контрактных обязательствах. Обстоятельства иска в полном объеме не разглашаются.

АО «Электроавтоматика» — один из ведущих российских производителей электротехнической продукции, реализующий научные разработки и создающий новые высокотехнологичные решения для внутреннего и международного рынков.

На сайте предприятия отмечается, что компания специализируется на разработке, производстве, техническом обслуживании и ремонте преобразовательной техники, низковольтных комплектных устройств, а также компонентов электротехнического и электронного оборудования.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подало иск к заводу «Телта» на 29 млн рублей.