Минобороны РФ раскрыло детали телефонной беседы Белоусова и Остина

Ранее в Вашингтоне сообщили , что по инициативе американской стороны вечером во вторник, 25 июня, состоялся телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В ходе беседы они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Позднее Минобороны РФ подтвердило разговор Остина и Белоусова, отметив тезисно ряд ключевых тем, затронутых собеседниками. В частности, последний потребовал от Вашингтона прекратить поставки вооружений Украине, подчеркнув, что все это только способствует эскалации конфликта.

«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы», — сообщили в министерстве.

Другие подробности разговора Остина и Белоусова не приводятся.

Накануне стало известно, что Северо-Атлантический альянс якобы готовит свою военную миссию для присутствия на Украине. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По утверждению главы кабинета министров Венгрии, его страна не поддерживает натовскую инициативу