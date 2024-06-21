Венгерский премьер Орбан: НАТО создаст военную миссию на Украине

Северо-Атлантический альянс готовит свою военную миссию для присутствия на Украине. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова привело радио Kossuth.

По утверждению главы кабинета министров Венгрии, его страна не поддерживает натовскую инициативу никоим образом.

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», - указал он.

Орбан отметил, что венгерское правительство не будет выделять для этой миссии ни финансов, ни людей, а также не станет содействовать ей техникой.

Ранее Виктор Орбан сообщал, что НАТО создаст три своих военных базы в Европе для координации в поставках вооружений Украине. Их построят на территории Румынии, Словакии и Польши. Он также заявил о своем резко отрицательном мнении по поводу такого шага.