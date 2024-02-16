Минобороны РФ сообщило о сдавшихся в плен солдатах ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю в плен сдались три десятка украинских военнослужащих. Об этом ведомство написало в своих соцсетях в пятницу, 16 февраля.

«В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ заняли выгодные позиции на донецком направлении. Также российские военнослужащие отразили 46 атак со стороны ВСУ.

По информации минобороны России, потери украинской армии за неделю составили больше 1820 человек. Также были подбиты и уничтожены 11 единиц танков.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ на краснолиманском направлении. Объект располагался в районе Серебрянского лесничества.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

Ранее мы сообщали, что в Авдеевке погибли три женщины-военнослужащие.