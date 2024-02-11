За прошедшие сутки в населенном пункте Авдеевка погибли три женщины, служившие в рядах ВСУ. Об этом сообщил канал «Шепот с фронта».

Отмечается, что первой погибшей стала Анна Богуславская. Позже в украинской прессе появилась информация о смерти сержанта Светланы Осадченко. Затем стало известно о гибели медика Натальи Бокоч. Все они попали под удар российской армии.

Отмечается, что последняя погибшая — Бокоч, присоединилась к ВСУ в 2023 году. До этого она проходила стажировку в Великобритании в «Красном кресте». При каких обстоятельства погибла женщина, неизвестно.

Ранее стало известно, что в ВСУ появилась полностью состоящая из женщин рота. Она базируется возле Кременной. В конце 2023 года штурмовики взяли в плен первую женщину бойца ВСУ.

Военкоры, вещающие из зоны боевых действий, не раз сообщали, что многие гражданки Украины идут на фронт не из-за желания воевать, а из-за возможности заработать деньги для погашения долгов.

Ранее мы сообщали, что российские военные смогли захватить целившийся в них украинских дрон-камикадзе.