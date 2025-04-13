В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Елизаветовка, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По информации оборонного ведомства, российские войска успешно завершили операцию по освобождению Елизаветовки. В ней участвовали бойцы подразделения группировки войск «Центр», которые показали высокую подготовку.

Как ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24», российские войска полностью доминируют на всей линии фронта в республике.

По его словам, особенно тяжелые бои ведутся в районах Часов Яра и на подступах к Дзержинску (Торецку). При этом наибольших успехов российские силы достигли на краснолиманском направлении, где наблюдается значительное улучшение позиций ВС РФ, а также освобождение населенных пунктов от украинских националистов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников.