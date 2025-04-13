Российские силы ПВО за ночь перехватили 13 украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 12 из них были нейтрализованы над территорией Ростовской области, а один — в Белгородской области.

ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать территорию России с использованием БПЛА и с применением ракетной артиллерии.

Специалисты отмечают, что такие действия связаны с попытками Украины дестабилизировать ситуацию в близлежащих регионах России на фоне провалов на фронте. Российские силы активно реагируют на угрозы, усиливая оборонительные меры.

Ранее сообщалось, что на Кубани приостановили движение поездов из-за падения украинского БПЛА. По этой причине произошли сбои в расписании перемещения составов.