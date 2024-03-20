Минобороны РФ: США формируют ментальный театр военных действий с новым вооружением

Военные специалисты в Соединенных Штатах и Североатлантическом альянсе в данный момент создают ментальный театр военных действий с новыми видами оружия. Соответствующее заявление сделал советник российского министра обороны Андрей Ильницкий, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Ильницкий указал на то, что характер и процесс боевых действий на сегодняшний день полностью меняются. Он выразил мнение, что захват и уничтожение ментальной сферы противника становятся более важным, чем территориальная доминация. Эта сфера и становится областью операций альянса и самым важным его оперативным доменом, добавил советник.

В ведомстве также уточнили, что в американских и НАТОвских университетах создаются технологии когнитивно-ментального доминирования.

Ранее Reuters сообщило, что Соединенные Штаты успешно испытали гиперзвуковые ракеты.