Минобороны РФ требует взыскать с разработчика снарядов и пушек более 29 млн руб.

Министерство обороны РФ инициировало судебные разбирательства против АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В.В. Бахирева», требуя взыскать с учреждения более 29 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

По информации источника, в суд поступило исковое заявление на сумму 29 млн 330 тыс. руб. Детали исковых требований не раскрываются. Известно, что часть из них связана с неудовлетворительным выполнением работ по модернизации вооружений.

НИМИ им. В.В. Бахирева, основанный в 1932 году, специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов для различных видов артиллерии, включая полевую, танковую, морскую и авиационную.

В настоящее время институт занимается проектированием как боеприпасов и взрывателей, так и стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. Также институт активно разрабатывает технологические машины и комплексы для нужд российской армии.

Ранее сообщалось, что в Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости.