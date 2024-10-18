В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости

В подмосковной Балашихе был обнаружен похищенный комплекс из 15 объектов недвижимости, который принадлежит Минобороны, стоимостью более 244 млн руб. По данному делу задержаны три человека, сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов, действуя в рамках банкротства организации, находящейся под контролем Минобороны, организовали фиктивные торги и присвоили объекты недвижимости в Балашихе, сумма которых превышает 244 млн руб.

Суд арестовал бывшего руководителя отдела проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск», а также других лиц, подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с имуществом Министерства обороны России.

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