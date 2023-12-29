Минобороны России сообщило о нанесении ударов по аэродромам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным объектам, в том числе по объектам военно-промышленного-комплекса (ВПК), а также военным аэродромам, арсеналам, местам хранения оружия. Об том ведомство отчиталось в пятницу, 29 декабря.

Ведомство уточнило, что удары были нанесены в период с 23 по 29 декабря. Отмечается, что российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА. Как сообщило Минобороны РФ, российские военные ударили по складам, на которых хранились безэкипажные катера, оружие, топливо для военной техники.

Отдельно в оборонном ведомстве сообщили, что были поражены места размещения украинских военных, в том числе националистических группировок и иностранных наемников.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщалось в Киеве, Одесской, Харьковской и Сумской областях.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в результате взрыва был поврежден объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.