Во Львове горит объект критической инфраструктуры

Политика

Фото: [© Pxhere.com]

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. Об этом он сообщил в своих соцсетях в пятницу, 29 декабря.

Ранее о том, что в городе слышны взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели». В регионе работал сигнал воздушной тревоги.

«Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей», – написал Садовой.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее мы сообщали, что серия мощных взрывов прогремела в Харькове. В городе как минимум шесть раз звучал сигнал воздушной тревоги.

ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт, организованный киевским режимом, в результате которого было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

Как заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, удары по критической инфраструктуре противника преследуют цель снижения военного потенциала ВСУ. Он отмечал, что такие шаги не будут затрагивать мирных жителей.

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