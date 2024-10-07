В результате успешных действий подразделений группы войск «Центр» был освобожден населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

В результате боевых действий потерпели убытки живая сила и техника 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й, 117-й и 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районе населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики, а также в Райполе Днепропетровской области.

Были отражены десять контратак со стороны штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ.

Противник понес потери, превышающие 420 солдат, а также утратил танк Leopard немецкого производства, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 американского производства.

Ранее сообщалось, что Киев готовит провокации с использованием химического оружия.