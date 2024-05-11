Минобороны: российские морпехи отрабатывают форсирование Днепра

Морская пехота российского Северного флота группировки войск «Днепр» занимается отработкой действий по форсированию водных преград и высадке на необорудованный берег реки в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали представители Минобороны России, их слова передает информагентство РИА Новости .

По словам сотрудников МО, маневры при отработке приближены к реальности. Там подчеркнули, что каждый отечественный боец должен знать свою задачу и место при ее выполнении, для чего при обучении применяются макеты лодок, сделанные из бревен. Отдельное внимание также уделяется взаимодействию военного экипажа, так как солдаты будут вынуждены тщательно анализировать обстановку при учете того факта, что в этот раз боевые действия будут вестись в темное время суток, заключили представители ведомства.

Ранее в американском Белом доме заявили о начале российского наступления на Харьков.