ВСУ стянули к Дзержинску (украинское название — Торецк) в ДНР восемь своих бригад для удержания города, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что общая численность группировки противника превышала 40 тыс. военнослужащих.

В пятницу, 7 февраля, Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска. Отмечалось, что город освободили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны».

Как сообщило оборонное ведомство, в состав украинской группировки входили не только регулярные подразделения ВСУ, но и элитные националистические формирования, включая остатки бригады «Азов»*, а также подразделения иностранных наемников.

Всего, по оценкам Минобороны, численность группировки достигала до 50 батальонов. Москва описывает эти действия как свидетельство отчаянных попыток Киева удержать позиции в районе Торецкой агломерации.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Дружба в ДНР.

*Росфинмониторингом внесена в перечень террористических организаций.