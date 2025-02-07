Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Минобороны РФ: ВС России освободили Дзержинск в ДНР
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Российские войска завершили операцию по освобождению города Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР, сообщило Министерство обороны РФ.
Этот населенный пункт являлся мощным укрепрайоном ВСУ. В городе также развита железнодорожной сеть.
Как отмечают эксперты, освобождение Дзержинска существенно облегчит логистику российских войск, обеспечивая более эффективное снабжение и давая возможность угрожать тыловым позициям украинских сил.
По информации оборонного ведомства, за последнюю неделю группировка «Центр» ВС РФ взяла под контроль три населенных пункта — Крымское, Барановку и поселок Дружба. Также группировка «Запад» освободила Новомлынск в Харьковской области.
Ранее депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что командование ВСУ бежало из Красноармейска под Днепропетровск. Также политик сообщал, что российские военные взяли город в клещи.