Российские войска завершили операцию по освобождению города Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР, сообщило Министерство обороны РФ.

Этот населенный пункт являлся мощным укрепрайоном ВСУ. В городе также развита железнодорожной сеть.

Как отмечают эксперты, освобождение Дзержинска существенно облегчит логистику российских войск, обеспечивая более эффективное снабжение и давая возможность угрожать тыловым позициям украинских сил.

По информации оборонного ведомства, за последнюю неделю группировка «Центр» ВС РФ взяла под контроль три населенных пункта — Крымское, Барановку и поселок Дружба. Также группировка «Запад» освободила Новомлынск в Харьковской области.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что командование ВСУ бежало из Красноармейска под Днепропетровск. Также политик сообщал, что российские военные взяли город в клещи.