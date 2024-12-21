Минобороны сообщило о «трех волнах» атаки БПЛА по Казани

ВСУ атаковали Казань беспилотниками тремя волнами с разных направлений. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, российские военные отразили удары шесть БПЛА, которые пытались атаковать гражданские объекты в столице Татарстана. Отмечается, что атака происходила в период с 7:40 до 9:20.

Также в Минобороны уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три вражеских дрона. Еще три БПЛА подавили силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате атаки БПЛА по Казани зафиксировано возгорание в жилых домах трех районов — Советском, Кировском и Приволжском. По предварительным данным, киевский режим целился в жилые дома и промышленное предприятия. Жертв нет.

Оперативные службы работают на местах инцидента, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим. Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо, а на промышленных предприятиях были эвакуированы рабочие смены, которые сейчас находятся в укрытиях. Для обеспечения безопасности администрация города рекомендует жителям спускаться в подвалы при звуках сирены.

В результате атаки БПЛА повреждены элементы здания в одном из жилых комплексов, однако все коммуникации продолжают работать.

В связи с инцидентом временные ограничения были введены на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова. Кроме того, власти города отменили массовые мероприятия на два дня.

Ранее SHOT рассказал о подробностях атаки БПЛА по жилому комплексу (ЖК) «Лазурные небеса» в Казани.