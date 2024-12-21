В Татарстане ввели план «Ковер» после атаки вражеских БПЛА, сообщил SHOT. Отмечается, что воздушное пространство республики закрыто до особого распоряжения.

Также в публикации говорится, что 23 рейса на прилет и вылет из международного аэропорта Казани задержаны.

Ранее сообщалось, что в Казани в результате атаки БПЛА, повреждены несколько квартир в жилых комплексах города. Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с пожаром, возникшем из-за происшествия.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

По информации Министерства обороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Татарстаном утром 21 декабря.

Также сообщалось, что жители Сочи и Туапсе слышали взрывы в городе. Как позже сообщило Минобороны, система ПВО ликвидировала в Краснодарском крае и в акватории Черного моря беспилотники.