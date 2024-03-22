Минобороны сообщило о высокоточных ударах ВС РФ по объектам энергетики и ВПК Украины

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов ВС России высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и железнодорожным узлам на Украине. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в пятницу, 22 марта.

Уточняется, что такие действия российской армии привели к дезорганизации промышленности, уничтожению иностранной военной техники и нарушению ротации.

В сообщении ведомства говорится, что ВС РФ удалось уничтожить средства поражения, которые Украина получила от западных «партнеров», в том числе от стран-участниц НАТО. Кроме того, удары российской армии поразили подразделения ВСУ и базы с наемниками.

Ночью на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о взрывах. В частности, минимум 15 взрывов произошли в Харькове. В городе были видны клубы дыма и столбы огня. В некоторых областях Украины отсутствовало электричество.

Сообщалось об ударе по Днепровской ГЭС в Запорожье. Предприятие «Укргидроэнерго» сообщило, что после взрыва на объекте произошел пожар.

Ранее мы писали, что депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет связал массированные атаки ВС РФ по объектам критической инфраструктуры с участившимся обстрелами ВСУ приграничных регионов России.