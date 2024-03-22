В Госдуме высказались об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре Украины

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал ночные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Политик назвал такие действия ответом на обстрелы Белгорода и Белгородской области.

В интервью РИА Новости Шеремет отметил, что Россия не пытается запугать украинский народ. По его словам, российские военные показывают лишь то, к каким последствиям могут привести атаки со стороны ВСУ.

«Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского», — отметил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что за удары по российской территория Москва будет отвечать с каждым разом жестче. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься над действиями, которые Киев принимает в отношении РФ. Шеремет отметил, что умнее Зеленского были собаки Павлова.

В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли мощнейшие удары по критической инфраструктуре Украины. Под удар попали военные и энергетические объекты. Сигнал воздушной тревоги звучал по всей территории страны, в том числе в Киевской, Одесской, Харьковской, Житомирской областях.

Известно как минимум о 15 взрывах в Харькове, после которых сообщалось о повреждении инфраструктуры и отсутствии электричества.