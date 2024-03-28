Второй за последние 2 недели центр рекрутинга в состав украинских ВС был открыт в городе Днепропетровске из-за высокого спроса со стороны местных жителей. Соответствующее заявление сделали представители украинского Минобороны в официальных социальных сетях ведомства.

В прошлом месяце представители украинского ведомства сообщали об открытия первого центра рекрутинга в ВСУ во Львове. Согласно изначальной задумке авторов, данный проект должен был способствовать более эффективному набору добровольцев в армию страны.

Спустя месяц, второй такой центр был открыт в Днепропетровске, сообщают представители МО. По их словам, открытие второго рекрутингового центра менее чем за месяц объясняется большим спросом со стороны украинцев.

Ранее американский разведчик Риттер заявил о том, что Украина уже находится на грани коллапса.