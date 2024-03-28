Экс-разведчик из США Скотт Риттер в своем эфире рассказал о том, что Украина уже находится на грани коллапса, а также раскрыл то, сможет ли Запад это как-то изменить. Подробности приводит издание РИА Новости вечером в четверг, 28 марта.

По данным СМИ, Риттер заявил, что пока весь мир обсуждают политические и экономические тонкости, Украина уже пришла к грани коллапса. По мнению бывшего разведчика, единственный шанс для Киева что-то изменить сейчас – это вовлечь в прямой конфликт страны НАТО. Но есть одно «но» – альянс вмешиваться не собирается.

Отдельно Риттер добавил, что на данный момент проблемы наблюдаются и в армиях стран Запада, а НАТО само по себе разваливается: пока никто не хочет воевать на страны Запада, Украина теряет живую силу. Россия, по словам американца, может сделать так, что Киев исчезнет при своем обычном вооружении, и, если алгоритм сейчас не изменится, то Россия может выиграть.