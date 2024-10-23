Российские военнослужащие обнаружили в освобожденной в ДНР Михайловке британских наемников. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», — рассказал военнослужащий.

Также капитан отметил выдающуюся храбрость рядового Саетова, который одним точным выстрелом из гранатомета с расстояния 50 м сумел поразить бойницу опорного пункта, что обеспечило прикрытие наступающим войскам. В результате успешной операции опорный пункт был захвачен ВС РФ.

Как отметил Красильников, подготовка противника на этом участке фронта была серьезной. В каждой посадке выявлены окопы, блиндажи и соединительные ходы. Солдаты ВСУ не ожидали ухода и хорошо укрепил свои позиции, но несмотря на это, были вынуждены покинуть опорный пункт.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили немецкими снарядами с хлором по Курской области, в результате чего пострадали два человека.