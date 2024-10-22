Украинская армия начала применять начиненные хлором снаряды в Курской области. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Два майора», в ходе последнего удара пострадали люди.

По данным канала, ВСУ начинили немецкие снаряды DM1216 155 мм хлором и применили в курском приграничье. Боеголовки производства Rheinmetall изначально предназначены для создания дымовой завесы и способны вмещать до четырех дымовых элемента, в данном случае емкостей с хлором.

Источник также опубликовал снимок снаряда, который чудом не сдетонировал. Однако есть и обратные случаи.

«Такой же сработавший боеприпас отправил несколько наших бойцов в госпиталь с отравлением хлором», — отметил

Неизвестно, как хлор попал в снаряды. Полагают, что их могли доставить в ВСУ уже начиненными химическим веществом, либо это уже прямая кустарная разработка самих бойцов. Минобороны России данные о немецком снаряде и пострадавших не комментировали. предварительна

Стоит отметить, что хлор — это крайне токсичный промышленный химикат в высокой дозировке. Вещество может отравлять дыхательные пути и слизистые. Его официально запрещено использовать в качестве химоружия Женевским протоколом. Хлорные атаки были широко распространены во времена Первой мировой войны.

Ранее известный политик оценили шансы Украины на создание «грязной бомбы».