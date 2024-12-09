Минск предупредил о готовности ответить на агрессию незаконных вооруженных формирований

В преддверии этого важного события в политической жизни страны генерал-майор Валерий Ревенко, помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества заявил, что Минск готов ответить в случае агрессии незаконных вооруженных формирований из покинувших страну белорусов.

26 января 2026 года в Белоруссии будут проходить выборы президента.

Любые агрессивные действия, поддерживаемые западными политиками, будут парироваться, сказал он в интервью телеканалу СТВ.

«Меняются угрозы. Угрозы прежде всего со стороны ряда наших соседей, которые создают незаконные вооруженные формирования. В том числе из тех граждан Республики Беларусь, которые по различным причинам покинули наше государство», — сказал он.

Таких людей, отметил Равенко, специально собирают, чтобы потом использовать их для совершения какого-либо акта агрессии в отношении Республики Беларусь.

Но страна сможет в таком случае дать жесткий ответ, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник».