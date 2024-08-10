Минск пригрозил Киеву разрывом дипотношений в случае повторения провокаций с дронами на границе

Накануне несколько украинских боевых дронов предприняли попытку атаковать приграничные с Украиной белорусские территории. Все вражеские цели были оперативно ликвидированы в небе силами ПВО республики.

По факту произошедшего МИД Белоруссии сделал ряд жестких заявлений в отношении Киева. Так, как подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве, при новых провокациях Минск предпримет ответные шаги.

Кроме того, как заявили в МИД Белоруссии, если посольство Украины не может повлиять на провокации Киева, Минском будет поставлен вопрос о целесообразности его присутствия в республике. Что, фактически, равнозначно разрыву дипотношений.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.