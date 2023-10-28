Минсвязи Израиля разрывает отношения со Starlink после слов Маска
Фото: [©Tesla Motors/РИА Новости]
После заявления Илона Маска о том, что компания Starlink будет поддерживать связи с теми организациями, которые оказывают помощь Газе, министр связи Израиля сделал заявление.
Слова Шломо Каръи цитирует РИА Новости. По словам министра, ведомство разрывает все отношения со Starlink после данных слов американского миллиардера и владельца компании.
Каръи поинтересовался, сможет ли Маск таким решением освободить всех похищенных израильских детей и стариков.