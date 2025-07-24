Минздрав Таиланда сообщил о 12 погибших в результате обстрелов Камбоджи

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей перерос в полномасштабные боевые действия, унесшие жизни 12 человек. Об этом со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Таиланда сообщило РБК.

По информации ведомства, в результате артиллерийских обстрелов погибли один военнослужащий и 11 мирных жителей.

Особую тревогу вызывает попадание снарядов в гражданские объекты — под обстрел попали пять больниц в приграничной провинции Сурин. Пациентов и персонал медицинских учреждений пришлось срочно эвакуировать.

Кроме того, посольство Таиланда в Пномпене обратилось к гражданам королевства с рекомендацией срочно покинуть Камбоджу на фоне обострившегося конфликта. Дипломаты считают, что противостояние двух стран «может затянуться».

Напомним, что столкновения на камбоджийско-тайской границе начались рано утром 24 июля в районе спорного храмового комплекса Та Моан Тхом. Власти провинции Сурин утверждают, что первыми огонь открыли военные Камбоджи, целенаправленно обстреливавшие населенные пункты. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые нанесли удары по территории Камбоджи.

Министерство обороны Камбоджи выдвинуло противоположную версию событий, заявив о «неспровоцированном вторжении» тайских войск и предпринятых мерах самообороны.

Ранее президент Камбоджи Хун Сен обратился к народу из-за столкновений на границе с Таиландом.