На границе Камбоджи и Таиланда вспыхнул вооруженный конфликт — два боеприпаса, предположительно, камбоджийского происхождения, упали на автозаправку в приграничной зоне, сообщило агентство AFP.

По данным источника, после этого инцидента Таиланд направил шесть истребителей F-16 для нанесения ударов по двум военным объектам Камбоджи.

В ответ Пномпень заявил о «действиях в рамках самообороны», а президент страны Хун Сен призвал граждан сохранять спокойствие и не создавать ажиотажный спрос на продукты.

Отмечается, что ситуация быстро переросла в полноценный кризис между двумя странами — Таиланд закрыл все пограничные переходы, а Камбоджа ввела ограничения на поставки электроэнергии, топлива и доступ в интернет.

По данным местных СМИ, основные столкновения происходят в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей, где утром начались перестрелки между военными двух стран.

По данным Pattaya Now, на данный момент возникли серьезные риски для торговли и транспортного сообщения. Власти Таиланда рекомендовали своим гражданам покинуть Камбоджу, а камбоджийские военные продолжают контратаки.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к президенту США Дональду Трампу и попросил перенести военные действия на территорию РФ.