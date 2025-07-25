Минздрав Турции не смог прокомментировать спасение Кадырова на пляже

Представитель Министерства здравоохранения Турции заявил «Ленте.ру», что ведомство не уполномочено давать комментарии относительно сообщений о спасении Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, на пляже в Бодруме.

Сотрудник турецкого министерства отметил, что видел множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, касающихся этой темы, и что опровержений этих сообщений не поступало.

Он подчеркнул, что, по его словам, Министерство здравоохранения не имеет возможности предоставить официальное подтверждение или опровержение данной информации.

Ранее сообщалось, что дочь Кадырова поделилась кадрами моря на фоне новостей о едва не утонувшем отце.