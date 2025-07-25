Дочь Кадырова поделилась кадрами моря на фоне новостей о едва не утонувшем отце

На фоне новостей о предполагаемом инциденте с Рамзаном Кадыровым в Турции его дочь, Айшат Кадырова, поделилась фотографиями морского пейзажа в своих социальных сетях.

На опубликованном снимке запечатлен пирс, частично закрытый веревочной завесой, закатное небо и флагшток, на котором, по всей видимости, развевается красное полотно (предположительно, из-за освещения заходящим солнцем). Данная публикация появилась в ночь на 25 июля. Айшат Кадырова не предоставила никакой информации о месте и времени создания этих кадров.

Недавно в новостях сообщалось, что турецкие врачи оказали помощь тонущему главе Чечни Рамзану Кадырову на пляже в Бодруме.

Согласно сообщениям в прессе, Кадыров, войдя в море, внезапно почувствовал нехватку воздуха. Утверждается, что после оказания первой помощи он был госпитализирован. Правительство Чечни пока не делало никаких заявлений по поводу этой информации.

Ранее в новости о едва не утонувшем в Бодруме Рамзане Кадырове заметили странности.